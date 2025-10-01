У 20-летнего петербуржца изъяли 60 литров алкоголя без необходимых документов

Сотрудники ГАИ остановили Citroen, за рулем которого был 20-летний житель Санкт-Петербурга. В фургоне обнаружили 60 литров спиртосодержащей жидкости без разрешительных документов на перевозку, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Отсутствие необходимых бумаг вызвало у полицейских вопросы насчет происхождения и качества перевозимой жидкости с градусом. В связи с этим алкогольную продукцию в 94 стеклянных емкостях изъяли.

Водителя автомобиля доставили в 12-й отдел полиции УМВД России по Фрунзенскому району для дальнейшего разбирательства. По этому факту организована проверка.

Прежде «Ъ» писал, что число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти возросло до 38.

Татьяна Титаева