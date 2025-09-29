Теряя юрлицо

В Сочи за январь—август 2025 года ликвидировано 3,6 тыс. компаний против 3,1 тыс. годом ранее, рост составил 16,3%. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» аналитики сервиса «Контур.Фокус».

По данным специалистов, наибольший прирост пришелся на строительство — 221 против 180, увеличение на 22,8%, и на сферу услуг — 81 против 71, +14%. В туризме, напротив, число ликвидаций сократилось на 13,8% — до 94 против 109. В «прочих отраслях» показатель вырос на 17,1%, с 2,7 тыс. до 3,2 тыс. Доля туризма в общем числе ликвидаций снизилась с 3,5 до 2,6%, а строительство увеличило свою долю с 5,8 до 6,1%.

По месяцам наибольший рост ликвидаций пришелся на начало года: в январе — 523 против 407 в 2024 году, в феврале — 547 против 402, в марте — 525 против 435. В летние месяцы показатели также оставались выше, чем годом ранее: в июне 503 против 380 и в июле 426 против 380. В августе зафиксировано снижение — 334 против 392 в прошлом году.

Количество возбужденных дел о банкротстве в Сочи выросло до 227 против 225 годом ранее, увеличение составило 0,9%. В строительстве показатель практически не изменился — 74 против 73, в туризме увеличился в полтора раза — шесть против четырех, а в прочих отраслях снизился на единицу — 147 против 148.

В Краснодаре за восемь месяцев ликвидации выросли на 7,2% — до 8,8 тыс. против 8,2 тыс. годом ранее. При этом число ликвидаций в туризме увеличилось на 21,9%, в строительстве — на 4,6%, тогда как сфера услуг показала снижение на 9,4%. Количество банкротств в городе достигло 828 против 792, рост составил 4,6%.

В целом по Краснодарскому краю ликвидации выросли на 12,2% — до 30 тыс. против 26,8 тыс. В строительстве рост составил 15,5%, в туризме — 14,5%, в сфере услуг зафиксировано снижение на 6,5%. Банкротства в крае прибавили 1,5% — 1,7 тыс. против 1,6 тыс.

Мария Удовик