Полиция отказалась возбуждать дело из-за жалобы на состояние могил бойцов СВО
Полиция Соснового Бора отказалась возбуждать уголовное дело на местную жительницу, раскритиковавшую состояние кладбища, на котором похоронены погибшие участники СВО. Привлечь гражданку требовал замглавы муниципалитета, пишет 47news.
Ольга Шулькова неоднократно обращалась к региональным властям с просьбой облагородить кладбище у реки Воронка-2, где захоронен ее погибший на СВО гражданский муж. Узнавший об этом замглавы администрации Соснового Бора Андрей Рахматов пожаловался на Ольгу полицию.
Чиновник заявил, что в комментариях в Telegram-канале губернатора Ленобласти Александра Дрозденко гражданка осквернила память погибших на СВО, назвав стенды с их фотографиями «убожеством», а также разгласила персональные данные и число погибших. При этом параллельно муниципальные власти занялись созданием памятника павшим участникам СВО.
«Полиция не видит в действиях и высказываниях жительницы состава преступления и оснований для возбуждения дела. Если есть претензии, администрация может обратиться в гражданский суд»,— цитирует издание источник в правоохранительных органах.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ленобласти начнут покрывать траты на установку памятников погибшим участникам СВО.