В Ульяновске расследуют убийство женщины и двоих ее малолетних детей

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту убийства молодой женщины и двоих ее малолетних дочерей в квартире одного из МКД в Заволжском районе Ульяновска, сообщило ведомство в среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечают в СУ СКР, в среду в послеобеденное время в одной из квартир жилого дома на бульваре Киевском Заволжского района Ульяновска бабушка, пришедшая навестить внуков, обнаружила тела ее 27-летней невестки и двоих малолетних внучек с признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехали опытные следователи-криминалисты следственного управления, в состав следственно-оперативной группы включены сотрудники полиции.

По факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних, возбуждено уголовное дело (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы).

Как отмечают следователи, проверяется причастность к совершенному преступлению близкого родственника погибших.

Прокуратура Ульяновской области сообщает, что «на место происшествия выехал заместитель прокурора области, он координирует деятельность правоохранительных органов по установлению всех обстоятельств произошедшего. В прокуратуре области, расследование уголовного дела поставлено на особый контроль.

Андрей Васильев, Ульяновск