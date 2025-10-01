КХЛ назвала Исаева лучшим вратарем сентября

Голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев признан лучшим вратарем сентября в КХЛ. Об этом сообщает лига.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Лауреатов в четырех номинациях определила комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ на основании статистических данных. Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев стал лучшим среди 44 голкиперов. В десяти матчах он одержал шесть побед с коэффициентом надежности 1,45. В одном матче Исаев сыграл на ноль.

«В створ его ворот нанесено 262 броска, из которых он отразил 94,66 %»,— сообщили в КХЛ.

Другие игроки «Локомотива» не вошли в число лидеров по номинациям «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший новичок». «Ъ-Ярославль» сообщал, что Даниил Исаев признан лучшим вратарем КХЛ сезонов 2023/2024 и 2024/2025.

Алла Чижова