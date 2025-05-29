Голкипер «Локомотива» стал лучшим вратарем сезона

Голкипер ярославского ХК «Локомотив» Даниил Исаев признан лучшим вратарем КХЛ сезона 2024/2025. Церемонию закрытия сезона и награждения игроков транслирует КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я хотел бы сказать спасибо нашему руководству, тренерскому штабу во главе с Игорем Валерьевичем, моим партнерам, персоналу, который выдавал максимум, а также своей семье за поддержку, моей любимой девушке за поддержку. Очень много она переживала в этом году, особенно в финале. Конечно, спасибо большое Рашиту Давыдову (вратарь тренеров — прим. «Ъ-Ярославль»). Без него бы я здесь вряд ли стоял»,— сказал Даниил Исаев на церемонии.

В регулярном чемпионате Исаев провел 41 игру и одержал 29 побед, из них 8 матчей на ноль. Процент отраженных бросков составляет 92,4%. В плей-офф вратарь принял участие в 20 играх, из них 15 стали победными, в том числе, 2 матча на ноль. Процент отраженных бросков выше, чем в регулярном чемпионате, — 93,5%. Напомним, что Даниил Исаев второй год подряд становится лучшим вратарем сезона КХЛ.

Алла Чижова