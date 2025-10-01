Израиль сообщил о захвате коридора Нецарим, который разделяет Газу на север и юг

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ взял под свой контроль коридор Нецарим — линию, которая пересекает сектор Газа пополам и позволяет контролировать транспортный поток между севером и югом. По его словам, израильская армия готова продолжать военную операцию до тех пор, пока все заложники не будут возвращены, а палестинский «Хамас» не сдаст оружие.

«ЦАХАЛ завершил захват коридора Нецарим к западу от побережья Газы, разделив Газу на север и юг. Это усилит осаду города Газа, и любой, кто покинет его в сторону юга, будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ»,— написал Исраэль Кац в соцсети X. «Это последний шанс для жителей Газы, желающих двигаться на юг и оставить боевиков ''ХАМАС'' изолированными в самом городе Газа, на фоне продолжающейся с полной мощью операции ЦАХАЛ»,— сказал израильский министр. Те, кто останутся в городе Газа, подчеркнул он, будут считаться «пособониками террористов».

Город Газа — административный центр одноименного анклава, в направлении которого ЦАХАЛ ведет военную операцию. ЦАХАЛ планирует уничтожить инфраструктуру «Хамаса». К 28 сентября, как сообщала The Jerusalem Post, армия обороны Израиля контролировала больше половины города Газа. К этому времени город покинули более 800 тыс. палестинцев, около 200 тыс. оставались в Газе.

Подробнее об операции — в материале «Ъ» «Армия Израиля спустилась на землю».

Лусине Баласян