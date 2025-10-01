Адвокат баскетболиста Касаткина заявил о незаконности продления ареста Касаткина

Адвокат баскетболиста Даниила Касаткина Фредерик Бело оспаривает законность его содержания под стражей во Франции. Господин Бело заявил, что 60-дневный срок для оформления документов по запросу США об экстрадиции истек. Дальнейшее задержание, по его словам, является незаконным.

«В отсутствие процессуальных документов по истечении вышеуказанного срока... экстрадиционное заключение под стражу должно быть прекращено... Получение дополнительных документов... в поддержку запроса об экстрадиции... срока в 60 дней, не может повлечь за собой сохранение мер, принятых в отношении разыскиваемого лица»,— утверждает адвокат (цитата по ТАСС).

Сегодня суд перенес слушание по делу об экстрадиции Касаткина в США. По словам адвоката, защиту уведомили о переносе слушаний в последний момент в связи с неготовностью перевода некоторых документов об экстрадиции.

Касаткина задержали в аэропорту Парижа в июне по запросу властей США, которые подозревают его в причастности к хакерской атаке с использованием программ-вымогателей.

