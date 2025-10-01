Суд Парижа перенес слушание по делу об экстрадиции Касаткина

Слушание по делу об экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина в США перенесли, сообщил адвокат Фредерик Бело «РИА Новости». Новую дату суд Парижа пока не назначил.

В июне Даниила Касаткина задержали в парижском аэропорту Шарль-де-Голль по запросу США, где спортсмена подозревают в связи с хакерской группировкой, которая использовала программы вымогатели против американских компаний и госучреждений. Касаткин обвинения отрицает. С конца июня он находится под стражей.

