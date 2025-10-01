Петербурженку Светлану Кузнецову могут включить в Международный зал теннисной славы

Знаменитая петербургская теннисистка, двукратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде Светлана Кузнецова вошла в число номинантов на включение в Международный зал славы в 2026 году, сообщает пресс-служба Международного зала славы.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Помимо госпожи Кузнецовой в число претендентов попали легенды мирового тенниса в лице швейцарца Роджера Федерера и аргентинца Хуана Мартина дель Потро.

Что касается петербургской теннисистки, то она завершила карьеру в 2021 году. Светлана Кузнецова выиграла 18 турниров WTA, побеждала в Открытых чемпионатах США, Франции и Австралии.

Ранее «Ъ» сообщал, что в августе минувшего года в Международный зал теннисной славы вошла бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова.

Андрей Маркелов