Две больницы Крыма получат 481 единицу медоборудования на 341 млн рублей

Две больницы Крыма получат 481 единицу медицинского оборудования на сумму более 341 млн руб. в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

Перинатальный центр Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко уже получил 174 единицы техники. Среди поставленного оборудования — аппараты ИВЛ, операционные столы, передвижной УЗИ-аппарат для новорожденных, фетальные мониторы, аппараты для электрохирургии и передвижной рентген-аппарат.

Красногвардейская центральная районная больница получит оборудование, мебель и компьютерную технику для создания женской консультации. На данный момент поставлено 17 единиц техники. В учреждении также установят рентген-аппарат и цифровой маммограф.

По словам Сергея Аксенова, поставки медицинской техники продолжаются. Новое оборудование повысит уровень диагностики и качество медицинской помощи населению.

Алина Зорина

