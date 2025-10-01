Дело об убийстве генерала Москалика направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против Игната Кузина, обвиняемого в убийстве замглавы Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Материалы дела направили для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Фигуранта обвиняют в прохождении обучения для организации терактов, участии в террористическом сообществе и совершении теракта. Кроме того, Игнату Кузину вменили приобретение и изготовление взрывных устройств, а также использование поддельного паспорта.

Злоумышленник в 2023 году за деньги вступил в украинское террористическое сообщество. С сентября 2023 по апрель 2025 года преступник наблюдал за квартирой потерпевшего из арендованного по соседству жилья.

В феврале 2025 года террорист купил автомобиль и припарковал его у подъезда дома, где жил генерал Москалик. Затем он собрал СВУ и положил его в салон машины. 25 апреля СВУ дистанционно подорвали, Ярослав Москалик погиб. Ущерб жителям дома оценили в более чем 1,3 млн руб.

По версии следствия, преступнику обещали $18 тыс. за убийство военнослужащего. В августе ФСБ задержала соучастника убийства замглавы управления Генштаба, доставившего взрывчатку в Подмосковье. Игнат Кузин признал вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Полкило взрывчатки для генерала».

Никита Черненко