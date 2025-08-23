ФСБ задержала в Саратовской области соучастника убийства генерала Москалика

ФСБ сообщила о задержании в Саратовской области россиянина, которого считают соучастником убийства замглавы управления Генштаба РФ Ярослава Москалика. По версии ФСБ, задержанный по заданию украинских спецслужб доставил в Подмосковье взрывчатку для подрыва автомобиля военнослужащего.

Задержанный — гражданин России 1976 года рождения, другие подробности о нем не приводятся. В июле 2023 года он через WhatsApp «вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб» и согласился «на осуществление деятельности, направленной против безопасности» России, следует из пресс-релиза ФСБ. Мужчина передавал украинской стороне информацию о военнослужащих ВКС РФ, сотрудниках оборонных предприятий, объектах критической и транспортной инфраструктуры, утверждает ФСБ.

Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 205.1 (пособничество в совершении теракта) и ч. 6 ст. 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенный организованной группой) УК РФ. По решению суда мужчина отправлен под арест.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик отвечал за подготовку материалов для президента по ситуации в зоне СВО. Погиб 25 апреля в результате подрыва взрывного устройства, которое было установлено на припаркованном у его подъезда автомобиле. В организации теракта обвинили 42-летнего Игната Кузина. По версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины, которые пообещали ему $18 тыс.

Подробности — в материале «Ъ» «Доллары за генерала».