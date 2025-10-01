Bloomberg: страны G7 почти договорились ужесточить санкции против России

США, Великобритания, Франция и другие страны «Группы семи» близки к тому, чтобы договориться об ужесточении антироссийских санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Из этого документа следует, что страны хотят ужесточить санкции, которые касаются российской энергетики, финансового сектора и военной промышленности страны. Также они планируют усилить меры против государств и организаций, которые «поддерживают военные усилия Москвы» и помогают ей обходить существующие санкции. Кроме того, планируется ввести меры против российских нефтяных компаний и «скоординировать пути дальнейшего использования» замороженных активов РФ.

«Мы... считаем, что сейчас настало время для существенного скоординированного усиления мер по укреплению устойчивости Украины и критического ослабления способности России вести войну против Украины»,— цитирует Bloomberg проект заявления.

Агентство уточняет, что это не окончательный вариант документа, и в него еще могут внести правки. Министры финансов стран объединения должны выступить с совместным заявлением уже сегодня.

Сегодня Евросоюз перевел Украине €4 млрд из доходов от замороженных активов России. Половина этих денег должна пойти на производство БПЛА. В Кремле назвали это воровством и пригрозили ответственностью всем, кто осуществляет такие инициативы. Всего с начала военных действий на Украине ЕС, G7 и Австралия заморозили около $280 млрд российских государственных активов.