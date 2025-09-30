Главным тренером воронежского «Факела» может вновь стать Олег Василенко

Тренерский штаб воронежского футбольного клуба «Факел» может возглавить Олег Василенко, под чьим руководством команда выступала в 2020-2022 годах и вышла в Премьер-лигу. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник, близкий к Футбольной национальной лиге.

«Ъ-Черноземье» попробовал дозвониться до господина Василенко и написал ему в мессенджере, попросив подтвердить или опровергнуть эту информацию. Тренер пока не ответил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

29 октября пост главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел» покинул Игорь Шалимов. Как сообщали представители команды, решение принято «по обоюдному согласию сторон».

При этом Сергей Ташуев, возглавлявший тренерский штаб «Факела» с сентября 2023 года по апрель 2024-го, заявил ТАСС, что готов рассмотреть возможность вернуться в воронежский клуб.

Олегу Василенко 51 год. Он родился в Ставрополе. Из-за травмы прервал едва начавшуюся карьеру профессионального футболиста. Тренировать начал в 1992 году с позиции помощника тренера в ставропольской ДЮСШ №4. Работая в махачкалинском клубе «Анжи» старшим тренером, в сезоне 2012/13 завоевал бронзу в чемпионате России и дошел до финала Кубка. В качестве главного наставника возглавлял клубы из разных дивизионов России, Беларуси, Латвии и Литвы. С литовским «Тракаем» прошел два квалификационных раунда отбора в Лигу Европы, однако в мае 2018 года был уволен из-за неудовлетворительных результатов. До «Факела» тренировал в разных статусах три клуба ФНЛ — калининградскую «Балтику», курский «Авангард» и «Мордовию», потерявшую в 2020 году профессиональный статус. В сентябре 2020-го пришел в «Факел» в сложный для команды период: в чемпионате ФНЛ она потерпела четвертое поражение подряд и, как и в прошлых розыгрышах, находилась в зоне вылета. За два года главный тренер добился успехов: сезон 2020/21 клуб завершил на девятом месте, а по итогам сезона 2021/22 занял вторую строчку, позволившую воронежцам впервые за 21 год вернуться в главный чемпионат страны. Покинув «Факела» (за первые восемь игр в РПЛ команда не одержала ни одной победы и потерпела три крупных поражения), тренировал владикавказскую «Аланию», грузинский «Телави», новороссийский «Черноморец».

Юрий Голубь