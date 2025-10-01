МегаФон расширил сеть в природных локациях Адыгеи

Улучшенным качеством мобильной связи могут воспользоваться жители и гости Майкопского района.

Фото: пресс-служба компании МегаФон

Технические специалисты МегаФона провели здесь модернизацию сети, которая позволила повысить технические характеристики базовых станций. Средняя скорость передачи данных теперь достигает 100 Мбит/с.

Инженеры оператора запустили новое и «прокачали» существующее оборудование, поддерживающее средние и высокие диапазоны. Это позволило повысить качество связи, расширить покрытие и увеличить емкость сети. Работы прошли в поселках Краснооктябрьский, Удобный, Приречный, а также в туристических Гузерипле, Каменномостском и Тульском.

«Район активно развивается как центр отдыха и развлечений, предлагая широкие возможности для горного, экологического и спортивного досуга. Согласно big data, c начала года трафик в сети четвёртого поколения вырос на 15,5%. При проведении работ мы уделили особое внимание как жилым массивам, так и ключевым местам притяжения района: территории близ Кавказского биосферного заповедника, локации с живописными водопадами и термальными источниками»,— рассказал Андрей Холодов, директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Абоненты уже оценили улучшения. Только за это лето здесь скачали 845 тысяч Гбайт трафика. Для сравнения, такого объема хватит, чтобы отправить более 7,5 миллионов фотографий с красотами республики. Чаще делятся снимками туристы. По данным МегаФона, больше всего локации Майкопского района посещали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья.

ПАО "МегаФон"

