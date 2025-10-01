Капитализация Nvidia превысила $4,5 трлн

Рыночная капитализация американского производителя чипов Nvidia впервые достигла $4,5 трлн. Тем самым компания стала первой в мире с такой капитализацией. Как сообщает CNBC, произошло это накануне, 30 сентября, когда акции компании по итогам торгов на бирже NASDAQ выросли на 3%.

Фото: Florence Lo / Reuters

Акции Nvidia активно растут в последние дни на волне объявленных ею крупных сделок. Так, 22 сентября компания объявила об инвестициях в OpenAI в размере $100 млрд. А за несколько дней до этого она сообщала об инвестициях в Intel на $5 млрд. С начала года акции Nvidia уже выросли на 39%, и они продолжают привлекать инвесторов.

Аналитики Citi повысили прогноз по целевой цене акции Nvidia с $200 до $210, объясняя свое решение ожидающимся ростом вложений в инфраструктуру для ИИ с учетом объявленной сделки с OpenAI. В рамках этой сделки Nvidia будет поставлять OpenAI чипы для создания дата-центров, необходимых для обучения и использования ИИ-моделей.

Алена Миклашевская