На ЗАЭС не могут отремонтировать поврежденную линию из-за атак ВСУ

Специалисты Запорожской АЭС не могут начать ремонт поврежденной внешней линии энергоснабжения из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Станция уведомила об этом Международное агентство по атомной энергии. «Мы информируем МАГАТЭ в постоянном режиме о текущей обстановке»,— сказала госпожа Яшина ТАСС. Ситуацию обсуждали глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор агентства Рафаэль Гросси, добавила она.

Станция была повреждена 23 сентября в результате атаки ВСУ. После этого отключили высоковольтную линию электропередачи 750 кВ «Днепровская». Сейчас электроснабжение ЗАЭС осуществляется от резервных дизель-генераторов. Пресс-служба станции заверила, что запасов дизельного топлива достаточно для длительной работы генераторов в автономном режиме.

Запорожская АЭС расположена вблизи Энергодара на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, ею управляет АО «Росэнергоатом». Станция состоит из шести энергоблоков, это крупнейшая АЭС Европы. МАГАТЭ неоднократно предупреждало о рисках для безопасности Запорожской АЭС из-за продолжающихся обстрелов вблизи станции.