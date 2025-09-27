ЗАЭС: на станции есть достаточно дизеля для длительной работы генераторов

У Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в запасе есть достаточно дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

«Функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме»,— заявили в пресс-службе ЗАЭС. Там отметили, что все системы, которые обеспечивают работу атомной станции, работают в штатном режиме и запитаны от резервных источников энергии.

Радиационная обстановка на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории в пределах нормы, персонал проводит постоянный мониторинг всех технологических параметров, следует из публикации.

23 сентября Запорожскую АЭС перевели на резервное питание от дизельных генераторов. Это связано с отключением последней линии энергоснабжения, которая питала станцию. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что последнюю линию электропередачи на ЗАЭС отключили из-за удара ВСУ по критической инфраструктуре станции. Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС «игрой с огнем».