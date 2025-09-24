Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Балицкий заявил об ударе ВСУ по критической инфраструктуре Запорожской АЭС

ВСУ нанесли удар по критически важной инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

В результате удара, который произошел 23 сентября, была повреждена и отключена высоковольтная линия электропередачи «Днепровская», уточнил господин Балицкий. По его словам, это была последняя внешняя линия, которая питала ЗАЭС.

«Благодаря самоотверженным и оперативным действиям российских специалистов станция была переведена на энергоснабжение от резервных дизель-генераторов»,— сообщил губернатор. Он отметил, что сейчас технологические системы Запорожской АЭС находятся в безопасном состоянии. Радиационный фон в норме. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Руководство Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) отказывается дать оценку действиям украинской стороны, добавил Евгений Балицкий. Губернатор подчеркнул, что бездействие МАГАТЭ поощряет «ядерных террористов» и подрывает авторитет самого международного агентства.

Накануне стало известно, что ЗАЭС была переведена на резервное питание от дизельных генераторов. Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что тогда ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение в десятый раз с начала российско-украинского конфликта.

