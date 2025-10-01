Россия ждет ответа Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Россия ждет реакции президента США Дональда Трампа на предложение российского президента Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, инициатива создает новую ситуацию для американской стороны, которая привыкла к борьбе с Россией и Китаем.

«Если говорить о реакции в публичной плоскости, то кроме суперкороткого, но позитивного комментария официального представителя Белого дома, реакции нет. За закрытыми дверями мы чувствуем в контактах, что у американцев есть стремление получше разобраться, что имеет в виду российская сторона. Но в целом я не ожидаю, что они отреагируют развернуто. Поскольку заявление сделано президентом, я думаю, мы вправе ожидать президентской же реакции из Вашингтона»,— сказал Сергей Рябков ТАСС.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. 22 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Он поручил профильным ведомствам отслеживать деятельность американской стороны в этой сфере. Белый дом сообщал, что Дональд Трамп прокомментирует это предложение.

Лусине Баласян