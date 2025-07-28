Убийственная опека

Свердловский областной суд приговорил к 24 годам колонии общего режима Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве и истязаниях шестилетнего мальчика Далера, которому она приходилась опекуном. По версии следствия, к издевательствам над малолетним она привлекла племянника своего супруга Даниила Егольникова, которому суд назначил пять лет колонии общего режима. По версии следствия, мальчик скончался от асфиксии, когда обвиняемая связала ему руки и ноги, избила, а затем опустила в ванную и удерживала под водой. Вину она признала частично, ее адвокат планирует обжаловать решение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Наумова во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вероника Наумова во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жительница Екатеринбурга Вероника Наумова опекала Далера с декабря 2019 года по декабрь 2022 года. В июне 2023 года она заявила, что ребенок пропал. Его искали с помощью волонтеров в течение трех дней. Вскоре тело мальчика обнаружили в спортивной сумке в гараже, который арендовала опекун.

Следственный комитет считает, что Вероника Наумова испытывала к мальчику неприязнь из-за его национальности, вместе с племянником ее супруга Даниилом Егольниковым истязала ребенка и применяла к нему пытки с особой жестокостью.

По версии следствия, мальчика систематически били, связывали, надолго опускали в ванну с холодной водой.

По данным гособвинения, Наумова запрещала Далеру выходить на улицу, общаться и играть с другими детьми, лишила его возможности на постоянной основе посещать детский сад. По версии следствия, в день гибели ребенка Вероника Наумова связала ему ноги скотчем и нанесла множественные удары по голове и телу металлической ложкой для обуви, а потом утопила в ванной. После смерти малолетнего она продолжила получать на него выплаты (всего в размере более 100 тыс. руб.).

Во время следствия были изъяты видеозаписи, на которых были видны моменты причинения телесных повреждений, в том числе факты связываний с угрозами, рассказал следователь по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Кибардин. «Труп ребенок длительное время находился замурованным в полиэтилене, в связи с чем произошли резкие гнилостные изменения, в связи с чем при первоначальной экспертизе не удалось установить точную причину смерти. Вторая экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия», — пояснил он.

Следователь отметил, что, согласно проведенным экспертизам, в период, предшествующий смерти Далер «жил в страхе, тревоге и постоянных стрессовых ситуациях».

В понедельник, 28 июля, Свердловский областной суд приговорил Веронику Наумову к 24 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Суд признал ее виновной в 61 преступном эпизоде по п.п. «в», «д», «л» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), 49 эпизодах по п.п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), пяти эпизодах по п.п. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью), трех эпизодах по ч.4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление), по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), по п.п. «а», «г», «д», е», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Прокурор Свердловской области Борис Крылов в прениях запросил для нее максимально возможной наказание — 25 лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Егольников (в центре) после вынесения приговора

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Даниил Егольников (в центре) после вынесения приговора

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Даниила Егольникова суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. Он признан виновным в 11 эпизодах по п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительном сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и по п.п. «г», «е» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего группой лиц). Его взяли под стражу в зале суда.

По решению суда с Вероники Наумовой взыскан 1 млн руб. моральной компенсации в пользу биологического отца мальчика Далера Худжановиддина Бобиева. По данным «Ъ-Урал», его исковые требования составляли 30 млн руб.

Вину Вероника Наумова признала только в том, что незаконно получала выплаты, однако все другие обвинения она отрицала. Даниил Егольников полностью признал свою вину.

Адвокат Вероники Наумовой Елена Хорова заявила, что планирует обжаловать вынесенный приговор, так как, по ее словам, она просила суд полностью оправдать свою доверительницу.

Худжановиддин Бобиев назвал приговор «заслуженным». Полученную сумму в качестве моральной компенсации он планирует пожертвовать в детский дом.

«Суд поддержал сторону государственного обвинения и назначил соответствующее наказание. Она совершала истязания малолетнего путем физического и психического насилия с особой жестокостью. В зимнее время суток она помещала малолетнего в подпол без одежды, не давала ему питания, привязывала руки и ноги к дверным ручкам, удерживала связанным в диване, использовала электрошокер для причинения телесных повреждений»,— рассказал после заседания начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Евгений Коваленко.

Приговор в отношении Вероники Наумовой стал последним из рассматриваемых дел, связанных со смертью ребенка. В сентябре 2024 года Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил ее мужа гвардии сержанта Александра Наумова к пяти годам колонии за истязания мальчика (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). В середине июня Свердловский областной суд ужесточил наказание бывшему специалисту отдела опеки и попечительства Евгении Вознесенской, признанной виновной в служебном подлоге при проверке условий проживания Далера, увеличив штраф со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Бывшей заведующей садика Анне Гилевой суд назначил один год и 10 месяцев лишения свободы за халатность. В августе 2022 года медики садика рассказали Анне Гилевой о телесных повреждениях на теле ребенка, однако она не сообщила об этом в соответствующие органы. Кроме того, она не проинформировала уполномоченные органы о том, что Далер не ходил в садик 201 день без уважительной причины.

Мария Шараева, Екатеринбург