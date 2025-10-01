Совладелец отелей Marton Марченко оказался фигурантом нескольких уголовных дел

Совладельцу сети отелей Marton Андрею Марченко, который обвиняется в мошенничестве, также инкриминировали уклонение от уплаты налогов, дезертирство и дачу взятки, выяснил «Ъ». 20 сентября суд заключил предпринимателя под стражу.

Андрей Марченко и его сын Иван выступают ответчиками по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Надзор требует обратить в доход государства отельный бизнес Андрея Марченко стоимостью более 9 млрд руб. Он отрицает вину.

По данным следствия, в 2023 году Андрей Марченко подписал контракт с Минобороны на участие в СВО, но в военных действиях не участвовал. СКР возбудил уголовное дело о дезертирстве во время вооруженного конфликта. Его также обвинили в даче взятки и крупном мошенничестве, которое позже переквалифицировали в мошенничество при осуществлении выплат.

Второе уголовное дело было возбуждено в июле. Тогда Андрею Марченко инкриминировали уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и неправомерный оборот средств платежей организованной группой. По версии следователей, владелец отелей использовал схему с дроблением бизнеса, чтобы платить меньше налогов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Плохи ваши дела, товарищ отельер».