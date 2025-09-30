Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко арестован до 20 ноября

Октябрьский суд Краснодара 20 сентября арестовал на два месяца (до 20 ноября) предпринимателя и владельца сети отелей Marton Андрея Марченко. Его называют компаньоном бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе судов Краснодарского края.

Фигуранта обвиняют в особо крупном мошенничестве. Кроме того, господин Марченко выступает соответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии активов господина Момотова. Самого предпринимателя надзорное ведомство называет «краснодарским представителем криминалитета».

По данным прокуратуры, ответчики по иску в 2007 году занялись гостиничным бизнесом. Тогда они купили здание в Краснодаре, где открыли отель «Marton Пашковский». Затем предприниматели получили земельные участки за помощь преступной группировке «Покровские». На них также построили гостиницу.

Всего на Андрея Марченко и подконтрольных ему лиц оформлено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Общая стоимость активов превышает 9 млрд руб. 30 сентября суд в Москве арестовал имущество Виктора Момотова и других ответчиков по иску.

Никита Черненко