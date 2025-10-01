Суд арестовал двенадцатого фигуранта дела об отравлении суррогатом в Ленобласти

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 49-летнего жителя Ленинградской области — 12-го обвиняемого по делу об отравлении суррогатным алкоголем в регионе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

С 24 сентября в медучреждения Ленобласти начали поступать сообщения об отравлении суррогатным алкоголем. 26 сентября стало известно о гибели семи жителей деревни Гостицы от отравления некачественным спиртным. По последним данным, число погибших увеличилось до 38 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). С начала расследования были задержаны 14 человек. Полиция установила, что суррогатный алкоголь продавала коммерческая организация в поселке Трубников Бор Тосненского района. Прокуратура Ленобласти изъяла более 5 тыс. литров спиртного со складов организации в Ленобласти.