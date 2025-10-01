Туристический поток в Геленджик вырос на фоне открытия аэропорта

Открытие аэропорта в Геленджике положительно сказалось на туристической привлекательности курорта. По словам мэра Алексея Богодистова, с начала 2025 года Геленджик посетили около 3,9 млн человек. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

«После открытия аэропорта транспортная доступность значительно улучшилась: если последние три года туристы в основном приезжали на автомобилях, то теперь восстановлена полноценная авиасвязь», — отметил мэр.

Он также добавил, что возобновление работы аэропорта Краснодара расширило логистические возможности для туристов. По словам главы города, в сентябре загрузка курорта практически не уступала летним месяцам.