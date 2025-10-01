«Известие как минимум интригует»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, где расположится предприятие и чем будет заниматься.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

30 сентября власти Москвы сообщили, что на территории города будет построен новый автозавод. Площадь предприятия займет 6 га и даст работу 750 москвичам. Если вы удивились, где в столице нашли столько свободного места, то, вероятно, забыли, что Москва нынче выплеснулась огромным протуберанцем на юго-запад от МКАД. Вот там завод и будет построен, недалеко от ничем пока не знаменитой деревни Костишово под Троицком. И заниматься он будет не сборкой китайских легковых автомобилей под российским брендом, как это, например, последние годы делает «Москвич». Его профилем станет, как сообщает релиз, «выпуск инновационной коммунальной техники».

Дело, кстати, нужное и перспективное. Ведь до сегодняшнего дня у нас в основном работала либо импортная техника, либо изготовленная полукустарно, как побочный продукт других производств, а потому имеющая все связанные с этим недостатки. Принято считать, что первая подметальная машина появилась в Москве в самом начале XX века и приехала из Франции. В движение эта телега приводилась лошадью, но от колес привод шел на цилиндрическую щетку, которая заметала мусор с мостовой в специальный бункер. Прямо перед первой мировой войной в городе появились пять поливочных цистерн на шасси марки Daimler. Есть замечательное архивное фото, где один такой грузовик стоит и набирает воду у фонтана Витали напротив гостиницы «Метрополь».

В советское время ряд предприятий, в том числе и московских, приспосабливали под коммунальные нужды самую разную технику — от «ГАЗовских» грузовиков до мотоциклов и даже тракторов. В 1951 году на 6-м Московском авторемонтном заводе построили несколько подметальных машин, донором для которых послужил трактор «Универсал 1», выпускавшийся во Владимире. Так что известие о том, что рядом с деревней Костишово, в которой согласно переписи 2002 года проживало восемь человек, появится завод по выпуску «инновационной коммунальной техники», как минимум интригует.

Дмитрий Гронский