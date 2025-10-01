В Воронеже повторно объявлены торги по продаже ОКН в федеральной собственности

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» во второй раз объявил торги на находящийся в федеральной собственности объект культурного наследия (ОКН) «Жилой дом Путинцевой» на улице Сакко и Ванцетти, 50 в Воронеже. Начальная цена имущественного комплекса осталась прежней — 11,6 млн руб. Это следует из конкурсной документации.

Задаток для участия в торгах составляет 3,2 млн руб., шаг аукциона — 117 тыс. руб. Торги пройдут 12 декабря. Их победитель обязан соблюдать охранное обязательство, провести работы согласно плану (которые пока не озвучивают). С момента подписания акта приема-передачи он будет нести ответственность за сохранность имущества и риски повреждения или уничтожения памятника архитектуры.

«Жилой дом Путинцевой» включает двухэтажное кирпичное здание 1917 года постройки площадью 352,5 кв. м и земельный участок в 400 кв. м, который готовы сдать в аренду за 37,1 тыс. руб. в год. Вблизи находится остановка, а в 1 км — железнодорожная станция. В 2023 году региональное управление по охране ОКН признало состояние здания неудовлетворительным. Срок — семь лет.

В сентябре продажа не состоялась, так как единственный участник, Вера Волкова, не внесла задаток в 3,2 млн руб. Госпожа Волкова является учредителем воронежских компаний ООО «Спортком», ООО «Хоккейная академия Авангард Воронеж» и ООО «Домани групп». Руководителем последней компании является Артем Волков, известный бизнесмен и ресторатор. Среди проектов «Домани групп» — футбольный манеж и ледовая арена на дамбе Чернавского моста. Артем Волков также развивает сеть Cinnabon в Воронеже и является партнером Аркадия Новикова в проекте «Сыроварня» в Центральном парке.

Анна Швечикова