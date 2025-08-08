В Воронеже на продажу выставили ОКН в федеральной собственности за 11,6 млн

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» выставил на продажу объект культурного наследия (ОКН) «Жилой дом Путинцевой» на улице Сакко и Ванцетти, 50 в Воронеже. Имущественный комплекс находится в федеральной собственности. Начальная цена лота составляет 11,6 млн руб. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Жилой дом Путинцевой» в Воронеже

Фото: «Дом. РФ» «Жилой дом Путинцевой» в Воронеже

Фото: «Дом. РФ»

В комплекс входят кирпичное двухэтажное здание 1917 года постройки площадью 352,5 кв. м и земельный участок на 400 кв. м., который будет сдан покупателю в аренду. В объявлении о продаже отмечается высокая транспортная доступность и наличие остановки у границ участка, а также железнодорожной станции в 1 км от него.

В 2023 году здание было признано находящимся в неудовлетворительном состоянии, согласно соответствующему акту регионального управления по охране ОКН.

Размер задатка составляет 3,2 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября. Итоги подведут 19 сентября.

В июле сообщалось, что в Орле продают здание-памятник в федеральной собственности за 23 млн руб. Заявки на участие в торгах подаются до 1 сентября.

Егор Якимов