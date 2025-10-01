Песков: Россия укрепляет вооруженные силы, но остается сторонницей мира

Россия предпочитает работать над укреплением вооруженных сил, но при этом остается «полной сторонницей мира», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США должны быть «готовы к войне ради защиты мира».

Господин Песков заверил, что российские власти открыты для урегулирования военного конфликта на Украине «посредством дипломатических переговоров и политических контактов». «Фраза "хочешь мира — готовься к войне", она не новая, она живет в истории и используется многими политиками»,— напомнил представитель президента во время брифинга.

Глава Пентагона 30 сентября провел расширенное собрание адмиралов и генералов армии США. Господин Хегсет заявил, что единственной миссией военного ведомства должно стать ведение войны или подготовка к ней. В сентябре президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны.

Подробности — в материале «Ъ» «Свистать всех в Виргинию».