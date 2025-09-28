Свистать всех в Виргинию

Глава Пентагона Пит Хегсет 30 сентября собирает сотни высших военных чинов на закрытую встречу в Виргинии. В программе — выступление министра на тему «восстановления боевого духа». Решение о массовом созыве генералов совпало с надвигающимся шатдауном. По мнению американских СМИ, речь главы Пентагона может стать предвестником усиления кадровых чисток и ограничения деятельности ведомства из-за приостановки его финансирования. Это окажет временный негативный эффект на отдельные аспекты функционирования Пентагона, зато развяжет руки администрации Трампа в вопросе формирования более лояльного генералитета. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Фото: Daniel Becerril / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Во вторник несколько сотен высокопоставленных американских генералов и адмиралов (по данным Пентагона, на действительной воинской службе находится 838 генералов и адмиралов, из них 446 — имеют от двух до четырех звезд) соберутся на базе морской пехоты в Куантико, штат Виргиния.

Они заслушают выступление министра обороны Пита Хегсета о возрождении «воинской этики» в армии США и новых стандартах для достижения этой цели, сообщает ABC со ссылкой на свои источники.

С точки зрения главы Пентагона, нововведения необходимы в связи с «растущей бюрократизацией» армии.

Телеканал добавляет, что совещание может продлиться всего 30 минут, и задается вопросом: неужели только для этого Пентагон собирает высокопоставленных военных со всего мира и что на самом деле за этим стоит?

В приглашениях, разосланных генералам, цель встречи не обозначена, что вызвало немало домыслов в прессе и в армейских кругах. Хотя Пит Хегсет и его предшественники часто встречались с высокопоставленными военными, обычно это происходило во время зарубежных визитов, поездок по стране или непосредственно в Пентагоне. Но чтобы такое количество высших чинов собралось в одном месте только для того, чтобы заслушать речь министра,— событие из ряда вон выходящее.

Вопросы вызвал сам формат мероприятия.

Прилет сотен высших офицеров со всего мира, их размещение и обеспечение потребовали многомиллионных затрат, притом что администрация Трампа постоянно твердит о необходимости сокращать государственные расходы.

Но главная интрига — это, конечно, истинная цель встречи. В беседах с представителями СМИ военные чиновники, не называвшие своего имени, связывают ее с продолжением курса Пентагона на оптимизацию командного состава. В начале года там уже были сокращены 20% позиций четырехзвездных генералов. Кроме того, с должностей были сняты 15 военачальников, включая бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и главнокомандующего ВМС Лизу Франкетти. Эти шаги вызвали заметное напряжение в среде высшего военного руководства, поскольку были восприняты как политически мотивированные.

Теперь опасения чисток в армии усиливаются еще и в связи с угрозой шатдауна.

Приостановка финансирования правительства США ожидается 1 октября 2025 года, если до полуночи 30 сентября Конгресс не сможет принять закон о бюджете или временную резолюцию о продолжении финансирования.

В этом случае федеральные ведомства и сотрудники, не являющиеся критически важными, вынуждены будут приостановить свою работу.

На данный момент сохраняется высокий риск того, что договоренности не будут достигнуты вовремя.

Когда подобные кризисы случались в прошлом, оборонное ведомство США отправляло в вынужденный отпуск до 400 тыс. гражданских сотрудников. В беседе с Politico бывшая исполняющая обязанности главного бухгалтера Пентагона Элейн Маккаскер заявила, что при приостановке работы правительства основные операции армии продолжались, но без поддержки контрактных бюро, инспекций и финансового отдела. Из-за этого эффективность деятельности ведомства резко падала.

В условиях приостановки финансирования продолжат службу только военные и ограниченный круг гражданских специалистов. Но подготовка новых проектов, обучение кадетов и многие операции поддержки рискуют быть замороженными.

Под угрозой окажется и сложная система поставок вооружений, предупреждает Politico. Сама производственная линия оружейных заказов продолжит работу, но согласование изменений в контрактах или полевые инспекции станут невозможны.

Добавило беспокойства и то, что в прессу просочилось служебное письмо управления по бюджету Белого дома. В нем федеральным ведомствам предписано подготовить планы массовых увольнений на случай приостановки работы правительства.

Источники CNN утверждают, что ситуация с шатдауном для текущей администрации — это не только возможность обвинить демократов в саботаже, но и ускорить реализацию кадровых решений Трампа, которые помогут избавиться от «ненадежных» сотрудников.

Между тем из Белого дома звучат успокаивающие заявления. На днях Дональд Трамп заявил журналистам: «Почему это вообще проблема?» А вице-президент Джей Ди Вэнс добавил, что встречи подобного рода «не так уж необычны». Однако в военной среде это мало кого успокаивает — там придерживаются иного мнения.

Екатерина Мур