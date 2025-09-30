Суд Петербурга дал 2,5 года за порчу билборда с военным и пяти флагов РФ

Жителя Санкт-Петербурга Николая Трофимова осудили на 2,5 года за порчу билборда с изображением военнослужащего, пяти флагов России и копий Знамени Победы. Его также обязали выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Трофимова признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 214, ст. 329 (два эпизода), ч. 3 ст. 354.1 (два эпизода) УК РФ. Установлено, что в период с 17 по 18 декабря 2023 года он нанес краску на изображение военнослужащего на билборде у дома 23, корпус 2, литера А по Комендантском проспекту, руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти.

Также 4 мая 2025 года у дома 48, корпус 1, литера А по проспекту Королева подсудимый нанес краску черного цвета с помощью шприца на три флага РФ на фасаде дома. Тем же способом Николай Трофимов испортил две копии Знамени Победы, размещенным по тому же адресу.

Спустя четыре дня подсудимый использовал тот же шприц для порчи еще двух флагов России и двух копий Знамени Победы. Коллегия присяжных признала вину Трофимова доказанной и вынесла вердикт, что он не заслуживает снисхождения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что охранника петербургской школы приговорили к пяти годам за дискредитацию ВС РФ.

Татьяна Титаева