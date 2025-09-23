Неопознанные летающие дроны

В Европе нарастает истерия вокруг якобы летающих повсюду российских дронов. В ночь на 23 сентября аэропорты Копенгагена и Осло вынужденно приостанавливали работу в связи с обнаружением БПЛА, которые, как не исключили власти Дании, могли быть российскими. В тот же день НАТО, собравшееся по инициативе Эстонии, которая ранее заявляла о вторжении трех российских истребителей в ее воздушное пространство, пригрозило Москве военным ответом в случае повторного вторжения в воздушное пространство стран-членов. В Кремле все эти обвинения назвали безосновательными.

В ночь на вторник над аэропортом в Осло появились два беспилотника. Точнее, некие светящиеся объекты. «Не было подтверждено или опровергнуто, что наблюдались именно дроны»,— признал представитель норвежcкой полиции Гисле Свин телеканалу TV2. Однако и этого хватило для возникновения изрядной суматохи: работа воздушной гавани была приостановлена на три часа, были отменены или перенесены несколько рейсов.

Похожая история случилась и в аэропорту Копенгагена, вблизи которого были замечены два или три больших беспилотника — они управлялись «опытным оператором», который хотел продемонстрировать свои особые возможности, отметили позднее в полиции Дании.

В обеих странах сообщили, что будут расследовать, связаны ли эти два случая. Но кое-какие выводы в Дании сделали сразу же.

Датский премьер Метте Фредериксен назвала случившееся «самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру Дании на сегодняшний день», не исключив, что за предполагаемой атакой стоит Россия.

Схожую линию, не обвинив никого напрямую, но зародив определенные подозрения, избрал и генсек НАТО Марк Рютте. В ответ на вопрос, что альянс может сделать в ответ на атаки, подобные тем, что произошли в Дании и Норвегии, он подчеркнул, что говорить о причинах инцидента рано, но в случае чего НАТО «будет действовать решительно и быстро». «Россияне знают… что в случае необходимости мы не будем колебаться»,— отметил он.

Как раз в этот день, 23 сентября, НАТО собралось на заседание, которое созвала Эстония после якобы имевшего место вторжения в ее воздушное пространство 19 сентября трех российских истребителей МиГ-31. В ответ на это НАТО подняло в небо самолеты для их перехвата и сопровождения за пределы воздушного пространства Эстонии.

В России факт нарушения опровергли. Как заявляло Минобороны РФ, три российских истребителя МиГ-31 действительно совершали в тот день плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, но от согласованной трассы (над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндло) не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Причем это подтверждается средствами объективного контроля, добавили в ведомстве.

Однако российское опровержение европейцев не убедило. «Это вторжение является частью более широкой тенденции все более безответственного поведения России. Россия не должна сомневаться: НАТО и союзники будут использовать в соответствии с международным правом все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания любых угроз со всех направлений»,— отметил альянс по итогам своего заседания.

Более того, в альянсе отметили, что, помимо Эстонии, а ранее Польши и Румынии, еще несколько других стран НАТО, включая Финляндию, Латвию, Литву и Норвегию, «также недавно столкнулись с нарушениями воздушного пространства со стороны России».

Это побудило семь стран Европы, находящихся, по их определению, «на передовой», запланировать на эту пятницу, 26 сентября, встречу с представителями Украины и комиссаром ЕС по обороне Андрюсом Кубилюсом, чтобы обсудить создание «стены беспилотников» для защиты восточной границы от российского нападения.

В Польше, на территорию которой пришлось самое массированное вторжение дронов в ночь на 10 сентября (см. “Ъ” от 11 сентября), решили не дожидаться коллективного ответа. 22 сентября на пресс-конференции в Варшаве польский премьер Дональд Туск предупредил Москву, что его военные будут сбивать вражеские летательные аппараты, если они нарушат воздушную границу его страны. «Я хочу быть предельно четким. Мы примем решение сбивать летающие объекты без обсуждения, когда они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей. Здесь нет места для дискуссий»,— заявил Туск. Глава польского МИДа был еще более резок. На экстренном заседании Совбеза ООН он предложил «не приходить сюда жаловаться», если российский самолет будет сбит в воздушном пространстве НАТО.

В России, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками и истребителями в Эстонии, Польше, Румынии и Дании, неизменно называли все обвинения беспочвенными и голословными. Более того, 23 сентября посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что в случае с инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией, которая не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.

