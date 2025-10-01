Песков о ситуации на ЗАЭС, конфискации активов РФ и встрече Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал утверждения украинской стороны о том, что РФ наносит удары по Запорожской АЭС, высказался по поводу возможной конфискации российских активов в Европе и оценил возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

