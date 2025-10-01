Песков о ситуации на ЗАЭС, конфискации активов РФ и встрече Путина с Зеленским
Песков: встреча Путина с Зеленским не поможет комплексно решить конфликт
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал утверждения украинской стороны о том, что РФ наносит удары по Запорожской АЭС, высказался по поводу возможной конфискации российских активов в Европе и оценил возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
- Со стороны Зеленского обвинять РФ в том, что она бомбит Запорожскую АЭС, которую сама и контролирует, по меньшей мере глупо. ЗАЭС подвергается ударам со стороны Украины. РФ находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на электростанции.
- Россия предпочитает укреплять вооруженные силы, оставаясь полной сторонницей мира.
- Завтрашнее выступление Путина на «Валдае» будет обсуждаться во всем мире. Речь президента не меняется в соответствии с сиюсекундной конъюнктурой, она не переписывается ежедневно. Темой выступления станет концепция полицентричного мира.
- Кремль с большим вниманием следит за заявлениями президента США Дональда Трампа.
- Планы ЕС по замороженным активам России предполагают незаконное изъятие собственности и воровство. Страны и лица, причастные к этим планам, будут призваны к ответственности.
- Сегодня Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза.
- В переговорном процессе РФ и Украины возникла пауза. Россия остается открытой к урегулированию кризиса дипломатическим путем.
- Встреча Путина и Зеленского может быть подготовлена только путем процесса на экспертном уровне. Сейчас она невозможна, так как Украина не спешит с продолжением переговоров с РФ. Контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, они никак не помогут комплексно решить конфликт.
- В ряде акваторий, в том числе на Балтике, Европа предпринимает много провокационных действий.