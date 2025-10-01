Песков: встреча Путина и Зеленского пока не может быть подготовлена

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не может быть подготовлена, поскольку переговорный процесс на экспертном уровне встал на паузу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ибо они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему. К сожалению, мы не имеем возможности готовить сейчас такую встречу с украинской стороной, потому что киевский режим не спешит с продолжением переговорного стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документа, не спешит с ответом на предложение о создании трех рабочих групп»,— сказал представитель Кремля журналистам.

После возобновления прямых переговоров Россия и Украина провели три встречи в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. В основном стороны достигли договоренностей по обмену военнопленными. Российская сторона допускала встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского после того, ка делегации согласуют основные условия будущего мирного соглашения.

Лусине Баласян