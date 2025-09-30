Politico: ЕК намерена обменять активы РФ на бескупонные облигации для Украины

Еврокомиссия хочет обменять €140 млрд замороженных активов России на бескупонные облигации для Украины. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на проект заявления по итогам неформального саммита стран Евросоюза.

Эти средства передадут Киеву траншами. Их количество и сроки не уточняются. Деньги пойдут на укрепление «оборонного сотрудничества» и покрытие текущих бюджетных потребностей Украины, отмечает газета.

Всего страны ЕС и G7 «заморозили» около €280 млрд активов России. Это почти половина валютных резервов страны. В ЕС находится более €200 млрд российских активов. Иностранные государства могут распоряжаться лишь процентами, которые генерируют российские активы, но не самими средствами.

18 сентября агентство Reuters узнало, что страны ЕС обсуждают способы использовать замороженные российские активы, чтобы избежать вето со стороны Венгрии. Страна покупает энергоресурсы из России и отвергает антироссийские инициативы ЕС. Союз хотел выдать новый кредит Украине через выпуск бескупонных облигаций. Бумаги планировали продавать Киеву через специальную компанию, что позволит не получать согласие Венгрии на финансовую поддержку Украины.

26 сентября канцлер Германии Фридрих Мерц предложил выдать Украине кредит в €140 млрд за счет российских активов «для финансирования закупок военной техники».