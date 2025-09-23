Чем известен Виктор Момотов

Генпрокуратура потребовала изъять активы председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Надзорное ведомство считает, что ответчик нарушил антикоррупционное законодательство, занимаясь предпринимательской деятельностью. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Председатель Совета судей Виктор Момотов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Момотов Виктор Викторович родился 30 мая 1961 года в поселке Гирей Краснодарского края. В 1980 году окончил Краснодарский техникум электронного приборостроения. В 1980–1983 годах служил в военно-морском флоте на большом противолодочном корабле «Азов» в Севастополе.

В 1988 году окончил юридический факультет Кубанского государственного университета (КубГУ). В 1997 году защитил диссертацию кандидата юридических наук по теме «Берестяные грамоты — источник познания русского права XI–XV веков», в 2003-м — доктора юридических наук по теме «Формирование русского средневекового права в IХ–ХIV веках».

После окончания КубГУ работал преподавателем, доцентом, профессором на кафедре теории и истории государства и права юридического факультета. В 1997 году возглавил кафедру теории и истории государства и права. В 2007 году стал деканом юридического факультета КубГУ.

14 апреля 2010 года был назначен судьей Верховного суда (ВС) РФ. Входит в судебную коллегию по гражданским делам ВС РФ. 27 июня 2013 года избран секретарем пленума ВС РФ. 8 декабря 2016 года стал председателем Совета судей России, в 2022-м переизбран на новый срок. 13 февраля 2019 года стал членом президиума ВС РФ.

Имеет высший квалификационный класс судьи. Автор более 200 работ по проблемам теории государства и права, гражданского права, семейного права, уголовного права, процессуального права. Последние научные исследования были посвящены проблемам организации и деятельности судебной власти и ее эффективности, доступности, категориям справедливости, добросовестности, состязательности, искусственному интеллекту в правосудии.

Награжден орденом Дружбы.