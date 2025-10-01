Житель Мюнхена заложил взрывчатку в дом своих родителей

В Мюнхене мужчина поджег дом своих родителей и покончил с собой, сообщает Bild со ссылкой на источники. С утра СМИ писали, что в городе слышали стрельбу и взрывы.

По данным издания, мужчина заложил в здании взрывчатку. Также было обнаружено тело как минимум одного человека с огнестрельными ранениями. Его личность пока неизвестна.

ЧП случилось на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Полиция оцепила территорию и рекомендует водителям избегать этого района или объезжать его. Главный инспектор полиции Томас Шельсхорн уточнил, что опасности для населения нет.