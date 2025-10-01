Полиция нашла взрывные устройства в подожженном доме в Мюнхене

Полиция Мюнхена нашла в подожженном доме на улице Лерхенауэр-штрассе взрывные устройства. На место вызвали спецподразделения, чтобы обезвредить бомбы.

«По имеющимся данным, жилой дом был умышленно подожжен во время семейной ссоры. Найденный пострадавший скончался. Еще один человек пропал, он не представляет опасности»,— утверждается в заявлении мюнхенской полиции в соцсети Х.

Сейчас силовики расследуют возможное влияние ЧП на безопасность других мест в городе. В том числе полиция проверяет станцию метро Терезиенвизе в центре Мюнхена. Из-за этого в городе задерживается открытие фестивальной площадки «Октоберфеста». Он проходит на центральной площадке Луг Терезы с 20 сентября по 5 октября.

Сегодня утром СМИ писали о звуках стрельбы и взрывов в Мюнхене. Позже Bild сообщил, что мужчина поджег дом своих родителей и покончил с собой. Полиция оцепила территорию и рекомендовала водителям избегать района Лерхенауэр-штрассе или объезжать его.