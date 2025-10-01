Суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела об отравлении суррогатом в Ленобласти

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Алексея Илларионова — представителя фирмы, которая поставляла суррогатный алкоголь в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба судов.

Мужчина арестован до 25 ноября. Он не признал вину. По версии следствия, Алексей Илларионов входил в число тех, кто продавал алкоголь со склада в поселке Трубников Бор Тосненского района. Продукция передавалась лицам, которые распространяли ее в Сланцевском и Волосовском районах.

В результате употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области погибли 38 человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а также о сбыте продукции, не отвечающем требованиям безопасности. Всего по делу арестованы 11 человек. Вероятный поставщик алкоголя — фирма из Трубникова Бора.

