Звание блокадника будут выдавать без учета срока проживания в осажденном Ленинграде

Депутаты петербургского парламента единогласно поддержали инициативу губернатора Александра Беглова не учитывать срок проживания в осажденном Ленинграде во время Великой Отечественной войны (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года) при выдаче звания «Житель блокадного Ленинграда».

Согласно действующем законодательству, получить звание, а следовательно и положенные льготы, могут только граждане, которые прожили в Ленинграде во время блокады не менее четырех месяцев. Губернатор предлагает исключить из закона это условие.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко, выступая перед депутатами, назвал законопроект «долгожданным» и заявил, что инициативу поддержали на федеральном уровне. Чиновник отметил, что звания «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда» вручаются без привязки к сроку.

«Принятие законопроекта позволит оставшимся с нами жителям блокадного города получить статус ветеранов Великой Отечественной войны, предоставить льготы, предусмотренные федеральным законодательством»,— заметил Константин Сухенко. Согласно закону, ветераны войны, например, получают повышенную пенсию, компенсацию 50 % коммунальных платежей, а также могут получить жилье за счет средств федерального бюджета.

После внесения изменений в закон, знаком будут награждены 1 836 жителей Петербурга и около 1,2 тыс. граждан, проживающих в других регионах, говорится в пояснительной записке к инициативе.

При этом, по словам Константина Сухенко, принятие закона, наоборот, сэкономит средства городского бюджета. «В федеральном бюджете средства на льготы есть. Есть согласование с федеральными органами власти. Из нашего бюджета эти средства, примерно 151 млн руб., будут исключены. Наша экономия составит вот эту сумму»,— рассказал чиновник.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что число ветеранов ВОВ за год сократилось в Петербурге на 7000 человек.

Надежда Ярмула