На строительство муниципального дома на улице Голубева выделили 636,5 млн рублей

Муниципальный заказчик «ГлавУКС» 5 сентября 2025 года объявил открытый конкурс в электронной форме на проектирование и строительство дома в районе улицы Голубева, 10 в Нижнем Новгороде. Начальная стоимость контракта составляет 636,5 млн руб., указано на сайте госзакупок.

На проектные работы из указанной суммы отведено 14,4 млн руб. По условиям контракта, десятиэтажный дом в Молитовском микрорайоне необходимо построить по 30 октября 2027 года

Предварительно, общая площадь квартир в здании составит 5,25 тыс. кв. м. Требуемое число комнат в квартирах — от одной до четырех. На первом этаже необходимо предусмотреть жилье для маломобильных групп.

Как писал «Ъ-Приволжье», региональный земельный совет одобрил выделение участка под этот дом еще в 2023 году. Тогда стоимость строительства оценивали в 570 млн руб. Муниципалитет строит многоквартирные дома для расселения жителей из аварийного фонда, а также для предоставления квартир льготникам.

Галина Шамберина