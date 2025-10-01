Курорт Архыз заморозил цены на сезонные абонементы

Продажа ски-пассов сезона 25/26 на курорте «Архыз» стартует 1 октября

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Горнолыжный курорт Архыз с 1 октября начинает продажу сезонных абонементов (ски-пассов) 2025-2026 по ценам прошлого года — 50 тысяч рублей для взрослых и 35 тысяч для детей, а первые 200 покупателей получат безлимитный приоритетный проход на канатных дорогах.

Стоимость взрослого сезонного абонемента составит 50 тысяч рублей, детского — 35 тысяч. Это базовые цены, аналогичные прошлому сезону 2024-2025 годов.

Курорт предлагает специальные условия: первые 200 покупателей получат безлимитный фаст-трек — приоритетный проход на всех канатных дорогах. Обычная стоимость такой услуги составляет 100 тысяч рублей, однако 1 октября в сочетании с сезонным абонементом она будет стоить 50 тысяч.

До 31 октября 2025 года действует повышенный кешбэк — 10% вернется баллами программы лояльности. С учетом бонусов фаст-трек обойдется в 45 тысяч рублей.

Количество абонементов и срок действия предложения ограничены.

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Курорт «Архыз» ГК Мантера – один из популярных всесезонных горных курортов в России. Общая площадь ОЭЗ «Архыз» составляет 19,5 000 га. Перепад высот над уровнем моря составляет от 1650 до 3030 м. Курорт «Архыз» ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 44 км экотроп, девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.

https://resort-arkhyz.ru/

https://t.me/resortarkhyz

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

https://resort-arkhyz.ru/