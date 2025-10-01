Ростехнадзор и трудовая инспекция расследуют инцидент с падением крана под Уфой

Гострудинспекция Башкирии и Западно-Уральское управление Ростехнадзора начали совместное расследование несчастного случая с падением башенного крана на стройплощадке в Миловке.

Как сообщал «Ъ-Уфа», накануне на площадке жилого комплекса «Свой берег» обрушился башенный кран с двумя рабочими в кабине. Кроме них пострадали трое человек, находившихся в момент падения под краном..

Пострадавшие являются работниками ООО «Энергия», уточнили «Ъ-Уфа» в пресс-службе трудовой инспекции. Среди них, по словам руководителя ведомства Татьяны Астрелиной, два крановщика, слесарь-монтажник, монтажник и слесарь. 40-летний крановщик находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее СКР начал проверку по признакам нарушения правил безопасности при проведении строительных и иных работ (ст. 216 УК РФ).

Идэль Гумеров