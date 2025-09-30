Следком начал проверку из-за падения башенного крана с рабочими под Уфой

Уфимский межрайонный следственный отдел управления СКР по Башкирии начал доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности при строительных работах (ст. 216 УК РФ) из-за падения башенного крана с рабочими в Миловке. Следователи работают совместно с оперативниками МВД, говорится в пресс-релизе Следственного управления по Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», сегодня днем на стройплощадке жилого комплекса обрушился башенный кран, в кабине которого находились два работника. Также пострадали три человека, в момент падения крана находившиеся на земле.

Следователи планируют оценить действия должностных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при работах. Кроме того, будет обследовано техническое состояние оборудования.

Идэль Гумеров