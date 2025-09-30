Один из пострадавших на стройке в Миловке находится в крайне тяжелом состоянии

Рабочий, пострадавший из-за падения башенного крана на стройплощадке жилого комплекса в Миловке, находится в крайне тяжелом состоянии, рассказал глава министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Как сообщал «Ъ-Уфа», сегодня на площадке строящегося ЖК «Свой берег» обрушился башенный кран с двумя рабочими. Пострадали также три сотрудника, находившиеся под краном. Инцидент привлек внимание следователей, начавших проверку из-за возможного нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.

По словам Айрата Рахматуллина, двоих пострадавших доставили в городскую клиническую больницу №21. Одному из них понадобилась операция, он находится в тяжелом состоянии. Травмы второго работника оцениваются как средней тяжести.

Троих человек привезли в больницу старой медицинской помощи. Двое находятся в тяжелом состоянии, третий — в крайне тяжелом, написал в Telegram-канале господин Рахматуллин.

Идэль Гумеров