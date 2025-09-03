Пьяный лихач на автомобиле каршеринга стал фигурантом уголовного дела в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 167 УК РФ (Повреждение чужого имущества) в отношении водителя автомобиля каршеринга, который врезался в припаркованные автомобили, пытаясь уйти от погони, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О 29-летнем лихаче из Смоленской области, который сел за руль каршерингового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав стало известно накануне, 2 сентября.

Молодой человек пытался уйти от сотрудников ГАИ на автомобиле Chery Tiggo. Остановить злоумышленника, который устроил опасную езду на проспекте Испытателей, удалось только после выстрела по колесам.

Как писал ранее «Ъ-СПб», нарушитель попытался заехать в паркинг на Байконурской улице и снес шлагбаум, после чего протаранил припаркованные Mini и Mercedes. Общий ущерб для владельцев поврежденных иномарок составил почти полмиллиона рублей.

Андрей Маркелов