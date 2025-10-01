ФСБ провела мероприятия против «идеологии насилия и суицида» в 75 регионах

ФСБ совместно с правоохранительными органами провела в 75 российских регионах мероприятия против распространения в интернете «идеологии насилия, массовых убийств и суицида» среди молодежи. Операция затронула 325 администраторов и пользователей «деструктивных интернет-ресурсов», заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Были задержаны пять россиян, которых ФСБ называет причастными к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Также задержаны трое несовершеннолетних жителей Челябинской области. По версии ФСБ, они планировали совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры. По адресам их проживания изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, холодное оружие, планы подготовки нападений, нацистскую символику и пропагандистские материалы «украинских террористических структур», перечислили в ЦОС.

Кроме того, была пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов Telegram. Они якобы занимались распространением «идей неонацизма и терроризма». В их средствах связи нашли инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению взрывчатки, а также переписку с иностранными «кураторами террористических организаций», утверждает ЦОС.