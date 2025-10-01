В Takeda рассказали о прекращении производства «Нинларо» в России

Препарат «Нинларо», предназначенный для пациентов с множественной миеломой, уже не производится в России, рассказали «Ъ» в японской фармкомпании Takeda. Раньше инновационное лекарство производили на заводе в Ярославле, права на который Takeda договорилась передать АО «Бинергия».

Сейчас препарат поставляется на российский рынок «за счет глобальной производственной сети» Takeda, уточнили в компании. На заводе в Ярославле, согласно госреестру лекарств, частично производится готовая лекарственная форма препарата, а также осуществляется его расфасовка и упаковка.

«Нинларо» — один из самых продаваемых инновационных препаратов Takeda. По данным DSM Group, в январе—августе 2025 года аптечные продажи и госзакупки препарата выросли вдвое год к году: было реализовано около 9 тыс. упаковок на 1,8 млрд руб.

Виктория Колганова