Таблетки остались в границах дозволенного

Российское подразделение японской фармкомпании Takeda договорилось о передаче прав на завод в Ярославле АО «Бинергия», связанному, по данным участников рынка, с гендиректором «Черноголовки» Алексеем Четверговым. На этой площадке, в создание которой Takeda в свое время инвестировала более €117 млн, производится, в частности, готовая форма инновационного препарата «Нинларо» для пациентов с множественной миеломой. Его продажи за последние месяцы резко выросли.

Takeda сообщила, что подписала с АО «Бинергия» соглашение, «связанное с передачей прав на коммерциализацию отдельных препаратов розничного портфеля на территории Евразийского экономического союза», то есть в России, Казахстане, Армении, Киргизии и Белоруссии, а также производственной площадки в Ярославле. Глава ООО «Бинергия Менеджмент» Максим Стецюк сообщил “Ъ”, что пока компании подписали только соглашение о будущей сделке в соответствии с положительным решением правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. «Права на активы еще не переданы»,— добавил он.

В Takeda подчеркнули, что возможная сделка не повлияет на деятельность компании в России и она продолжит обеспечивать «непрерывность регулярных поставок лекарственных препаратов российским пациентам». Передаются права на коммерциализацию непрофильных для компании препаратов — «Актовегина» (производится в Ярославле), а также «Дексиланта», «Контролока» и «Мезаванта», которые импортируются в Россию.

Takeda Pharmaceuticals основана в Японии еще в 1781 году, первоначально она занималась продажей средств традиционной китайской и японской народной медицины. В Россию компания пришла в 1993 году. Согласно DSM Group, в 2024 году компания занимала 20-е место по стоимостному объему продаж на фармацевтическом рынке России и третье — по объему закупок в сегменте льготного обеспечения. Согласно СПАРК, выручка российского юрлица компании, ООО «Такеда Фармасьютикалс», выросла на 23%, до 33 млрд руб., чистая прибыль — более чем в три раза, до 2,2 млрд руб.

АО «Бинергия» создано в 2007 году. Согласно СПАРК, компанией управляет ООО «Бинергия Менеджмент», входящее в АО «ГК Бинергия». Бенефициары последней в публичном доступе не раскрываются. По данным источников “Ъ” на фармрынке, компания связана с ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова.

Процедура, связанная с любой передачей активов компаниями из недружественных стран местным игрокам, по закону согласовывается с правкомиссией, поясняет юрист АБ КИАП Никита Луцкий. Такие сделки, как правило, предусматривают специфические условия, включая дисконт, обязательный взнос в бюджет РФ и KPI для нового владельца.

Впрочем, передача части активов не обязательно означает, что иностранный игрок покидает российской рынок, подчеркивает господин Луцкий.

Зарубежная компания в таком случае может руководствоваться экономическими мотивами, например стремлением избавиться от непрофильных активов. С 2022 года многие зарубежные фармкомпании, такие как Pfizer, Orion Pharma, Sanofi, напоминает эксперт, «так или иначе поменяли холдинговую архитектуру своих российских подразделений», избавились от непрофильных активов или сократили персонал.

Производство на заводе в Ярославле Takeda открыла в 2013 году. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток в год. По собственным данным, Takeda за десять лет вложила в развитие предприятия более €117 млн. На этой площадке, по данным госреестра лекарств, частично или полностью производятся такие препараты, как «Нинларо», «Актовегин», «Воцинти» и «Кальций-Д3 Никомед» (по контракту с «Нижфармом»).

«Нинларо» — один из самых продаваемых инновационных препаратов Takeda, предназначен для пациентов с множественной миеломой. По данным DSM Group, в январе—августе 2025 года аптечные продажи и госзакупки препарата выросли вдвое год к году: было реализовано около 9 тыс. упаковок на 1,8 млрд руб. По итогам 2024 года такой динамики по этому препарату не наблюдалось: объем его реализации был практически таким же, как в 2023 году.

О намерении Takeda продать площадку стало известно еще весной 2023 года (см. “Ъ” от 11 апреля 2023 года). По данным собеседника “Ъ”, компания тогда столкнулась с требованиями части своих акционеров сократить присутствие на российском рынке. Однако полностью сворачивать работу в России, как это сделали, например, два американских производителя — Bristol-Myers Squibb и Eli Lilly, японская компания не собиралась. После начала боевых действий на Украине Takeda заявила, что «не видит рисков для своей деятельности в России».

Виктория Колганова